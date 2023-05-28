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Haberler Galeri 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar atılacak adımları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulundu. Bu süreçte 2000 sonrası sigortalılar için yeni çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konu hakkında son gelişmeler sorgulanmaya devam ediyor. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 12:53
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2000 sonrası SSK, Bağ-Kur’lu hesapta! EYT’de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde ediyor. EYT süreci için başvuruları tamamlananların emeklilik maaşları bağlandı. Düzenleme sonrasında kapsam içinde yer almayanlar yeni formüller için gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni emeklilik sistemi sonrasında kademeli yaş indirimi ile yaş sınırının düşürülmesi gündeme geldi. Diğer yandan kısmi emeklilik için şartlar ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, kısmi emeklilik başvuru şartları neler? Kademeli emeklilik imkanından kimler yararlanacak? İşte kademeli emeklilik için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2000 sonrası SSK, Bağ-Kur’lu hesapta! EYT’de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

YASAYA GÖRE ŞARTLAR

Meclis'te kabul edilen ve 3 Mart'ta yürürlüğe giren yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı.

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2000 sonrası SSK, Bağ-Kur’lu hesapta! EYT’de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabiliyor.

EYT'li SSK'lılarda 5000–5975 gün ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanıyor.

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2000 sonrası SSK, Bağ-Kur’lu hesapta! EYT’de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

EYT'DE GEREKEN GÜNLER

SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 gün arası. SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası. Bağkur'lu kadınlar: 7200 gün. m Bağkur'lu erkekler: 9000 gün. Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 gün. Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 gün.

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2000 sonrası SSK, Bağ-Kur’lu hesapta! EYT’de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...

3600 GÜN İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

8 Eylül 1999'dan öncesi için yaş şartı aranmasa da 3600 günle emeklilikte yani kısmi emeklilikte yaş şartı devam ediyor.

Yürürlükte olan mevzuata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.