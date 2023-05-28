HaberlerGaleri2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...
2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...
EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar atılacak adımları yakından takip ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulundu. Bu süreçte 2000 sonrası sigortalılar için yeni çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konu hakkında son gelişmeler sorgulanmaya devam ediyor. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar!