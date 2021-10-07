07 Ekim 2021, Perşembe
Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…
Son günlerde büyük artış yaşayan kira fiyatlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, kirasını ödemek için devlet desteklerinden faydalanabiliyor. Fahiş kira fiyatları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde kira enflasyonu yaşanıyor. Devletten bütçenize katkı şeklinde olacak bu yardımları başvurduğunuz takdirde alabilirsiniz. Uygun şartları taşıyan kişilere VGM aracılığıyla yardım 1037,96 lira yapılıyor. Kentsel dönüşüme giren kişilere de 1.500 liraya kadar ödeme veriliyor. İşte; kira yardımları hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 14:47
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