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Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…

Son günlerde büyük artış yaşayan kira fiyatlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, kirasını ödemek için devlet desteklerinden faydalanabiliyor. Fahiş kira fiyatları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde kira enflasyonu yaşanıyor. Devletten bütçenize katkı şeklinde olacak bu yardımları başvurduğunuz takdirde alabilirsiniz. Uygun şartları taşıyan kişilere VGM aracılığıyla yardım 1037,96 lira yapılıyor. Kentsel dönüşüme giren kişilere de 1.500 liraya kadar ödeme veriliyor. İşte; kira yardımları hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 07.10.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 14:47
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Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…

Evinde kira ödemekte zorluk çeken, kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmak zorunda kalan veya yeni bir eve çıkan kiracılar, son günlerde artış yaşayan kira fiyatlarından dert yanıyor. Kira fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bir çözüm bulmak isteyen kiracılar için devlet imdada yetişti. VGM aracılığıyla sosyal yardım alarak veya E-Devlet üzerinden kira yardımı başvurusunda bulunarak, her ay maaş gibi 1.500 lira yardım alabilirsiniz. İşte; kira yardımı hakkında tüm detaylar…

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Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…

Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor.

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Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…

Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

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Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor.

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Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.