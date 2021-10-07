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Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!

Bir dükkan veya işletme açan esnaflar SGK'lı olarak değil primlerini Bağ-Kur sistemi üzerinden yatırıyor. Ancak esnaflar bu şekilde daha düşük bir maaşa sahip oluyor. Bu nedenle emekli maaşı yükseltme yolları sık sık sorgulanıyor. Asgari ücretin yüzde 32'sinin 7,5 katına kadar prim ödeyerek emeklilikte daha yüksek maaş almak mümkün olabiliyor. Bağ-Kur ile emeklilikte kritik tarih ise 2000 oluyor. İşte maaşları yüzde 20 veya 30 oranında artırma formülü!

Giriş Tarihi: 07.10.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 11:57
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Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!

Bağ-Kur üzerinden emekliliğini başlatan esnaflar, emeklilik döneminde maaşlarını yükseltmenin yollarını arıyor. Milyonlarca kişi Bağ-Kur sistemi üzerinden emekli oluyor. Vatandaşların emekliliğinde 2000 tarihi ise çok kritik oluyor. Primleri daha yüksek ödeyerek maaşta yüzde 30'a kadar varan artış sağlanabiliyor. Bir diğer maaş yükseltme yolu ise son yıllarda prim statüsünü değiştirmek oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!

Emekli aylığını yükseltmek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Örneğin esnaf Bağ-Kur'a bağlı olduğu için SSK'lı çalışan birine göre emekli olduğunda daha düşük maaş alıyor.

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Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!

Bağ-kur kapsamındakiler 2000 öncesi yüksek basamaktan prim yatırdıysa emekli aylığı da yükselir. Yani Bağ-Kur'lu bir vatandaş asgari ücretin yüzde 32'sinin 7,5 katına kadar prim ödeyerek daha fazla emekli aylığı alabilir.

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Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!

İster SSK'lı isterseniz de Bağ-Kur'lu olun, tavandan bildirilen primler, ilerde alacağınız emekli maaşını da yüzde 20-30 civarında artırır.

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Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!

Malulen emeklilik için yaş şartı aranmazken 1800 prim günü ödenen ve on yıllık sigortasını dolduran esnaf, SSK'lı işçi gibi malulen emekli olabileceğine dair alacağı sağlık raporu ile erken emekli olabilir.