Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!

Bir dükkan veya işletme açan esnaflar SGK'lı olarak değil primlerini Bağ-Kur sistemi üzerinden yatırıyor. Ancak esnaflar bu şekilde daha düşük bir maaşa sahip oluyor. Bu nedenle emekli maaşı yükseltme yolları sık sık sorgulanıyor. Asgari ücretin yüzde 32'sinin 7,5 katına kadar prim ödeyerek emeklilikte daha yüksek maaş almak mümkün olabiliyor. Bağ-Kur ile emeklilikte kritik tarih ise 2000 oluyor. İşte maaşları yüzde 20 veya 30 oranında artırma formülü!