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Yeni müjdeler için Akdeniz'e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı
Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı. Türkiye Petrolleri A.O. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.
Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:54Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 12:54