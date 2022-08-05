05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni müjdeler için Akdeniz'e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı

Yeni müjdeler için Akdeniz'e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı. Türkiye Petrolleri A.O. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 12:54
  • 1
  • 18
Yeni müjdeler için Akdeniz’e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı

Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Yeni müjdeler için Akdeniz’e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.

  • 3
  • 18
Yeni müjdeler için Akdeniz’e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı

Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

  • 4
  • 18
Yeni müjdeler için Akdeniz’e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

  • 5
  • 18
Yeni müjdeler için Akdeniz’e açılıyor! Abdülhamit Han için geri sayım başladı

Gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.