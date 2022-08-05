EYT'de emeklilik için geri sayım! EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...

EYT'liler ne zaman emekli olacak? 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan EYT'de hangi formül uygulanacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT konusunda çalışmalarını sürdürüyor. EYT'de son durum merak edilirken, masada bazı formüller üzerinde duruluyor. Bu kapsamda en çok dikkat çekenler arasında Avrupa modeli yer alıyor. Peki, EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? EYT ile emekli maaşı hesaplaması nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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