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EYT'de emeklilik için geri sayım! EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...

EYT'liler ne zaman emekli olacak? 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan EYT'de hangi formül uygulanacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT konusunda çalışmalarını sürdürüyor. EYT'de son durum merak edilirken, masada bazı formüller üzerinde duruluyor. Bu kapsamda en çok dikkat çekenler arasında Avrupa modeli yer alıyor. Peki, EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? EYT ile emekli maaşı hesaplaması nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:23
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EYT’de emeklilik için geri sayım! EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...

EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Kamuoyunda "EYT" olarak bilinen "emeklilikte yaşa takılanlar"ın durumuyla ilgili çalışmalar sürüyor. EYT düzenlemesini bekleyen vatandaşlar, çalışmaların biteceği tarihi ve emekli olacakları tarihi araştırmaya başladı. EYT çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? EYT ile emekli maaşı hesaplaması nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de emeklilik için geri sayım! EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...

EYT'LİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar, EYT'li olarak adlandırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalara hız verdi. Düzenleme ile EYT'lilere 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması planlanıyor.

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EYT’de emeklilik için geri sayım! EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...

En geç Ocak'ta düzenlemenin Meclis'e sunulması beklenirken, bununla emeklilik hakkı elde edecek kişilerin maaşının nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı da merak konusu oldu.

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EYT’de emeklilik için geri sayım! EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...

FAZLA PRİM ETKİSİ

Takvim'de yer alan habere göre, EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak. Buna göre; 2000 yılı öncesi, 2000- 2008 yılları arası ve 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

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EYT’de emeklilik için geri sayım! EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...

Emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşı hesaplamasında kullanılacak.

3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.