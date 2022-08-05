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Haberler Galeri Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını açıklayacağı dev Sosyal Konut Projesi, daha başlamadan konut sektöründe büyük hareketlilik yaşattı. Hızla yükselen satılık ve kiralık ev fiyatları durdu. Gayrimenkul uzmanları, projenin hem ev satış fiyatlarını hem de kiraları düşüreceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 16:26
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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli, engelli, dar gelirli, genç ve yeni evli vatandaşların faydalanabileceği Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını yakın zamanda açıklayacağını duyurması piyasada da hareketlilik yaşattı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

Proje daha başlamadan konut ve kira fiyatlarındaki artışı durdurdu. Gayrimenkul uzmanları da heyecanla projeye dair ayrıntılı açıklamayı en az 100 bin konut yapılacağının altını çizdi.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

"PROJEDEN TÜRKİYE'NİN GENELİNDEKİ BÜTÜN İLLER FAYDALANACAK"

Sosyal Konut Projesi'yle ilgili konuşan Emlak Temsilcisi Kazım Türkay, "Cumhurbaşkanımızın son yaptığı açıklamaya göre uzun vadeli Sosyal Konut Projesi başlattı. Çok uzun zamandır insanların bu yönde beklentisi vardı. Gerçekten piyasada sıkışıklık vardı ve sosyal konuta olan ihtiyaç günden güne artmaktaydı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

Bununla ilgili güzel bir çalışma olacak. Bu projeden Türkiye'nin genelindeki bütün iller faydalanacak ama bunun yoğun bir kısmı İstanbul'da gerçekleşecek. İstanbul'da yaşayan insan sayısının fazlalığı buna sebep.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

Bu projeden faydalanacak olanlar; yeni evli çiftler, ilk kez daire sahibi olacak kişiler, şehit aileleri ve yakınları. TOKİ zaten son çalışmalarıyla Başakşehir, Silivri, Çatalca gibi bölgelerde çalışma yapıyor.