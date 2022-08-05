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Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıntılarını açıklayacağı dev Sosyal Konut Projesi, daha başlamadan konut sektöründe büyük hareketlilik yaşattı. Hızla yükselen satılık ve kiralık ev fiyatları durdu. Gayrimenkul uzmanları, projenin hem ev satış fiyatlarını hem de kiraları düşüreceğini söyledi.