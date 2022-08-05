Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi! Dev Sosyal Konut Projesi etkisini gösterdi: Artış durdu sıra düşüşte

"PROJEDEN TÜRKİYE'NİN GENELİNDEKİ BÜTÜN İLLER FAYDALANACAK"

Sosyal Konut Projesi'yle ilgili konuşan Emlak Temsilcisi Kazım Türkay, "Cumhurbaşkanımızın son yaptığı açıklamaya göre uzun vadeli Sosyal Konut Projesi başlattı. Çok uzun zamandır insanların bu yönde beklentisi vardı. Gerçekten piyasada sıkışıklık vardı ve sosyal konuta olan ihtiyaç günden güne artmaktaydı.

