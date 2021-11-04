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Haberler Galeri Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Denizli'de ihracat rakamlarının artmasıyla birlikte işçi bulamama sıkıntısı da artıyor. İşçi sıkıntısı nedeniyle yatırım yapamadıklarından şikayet eden iş adamları, 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamadıklarını söylüyor. İş adamlarına göre yeni mezun mühendisler 6 bin TL istiyor. İş adamı İrfan Duman, 830 kişiye iş verdiklerini ancak 300 – 350 kişiye daha işe alabileceklerini belirtti.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 16:36
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Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Denizli'de işçi bulamama sıkıntısı çektiğini dile getiren firmalar, iş vermek istediklerini ancak işçi bulamadığını söylüyor. Okulunu bitirip gelmiş bir mühendise milyon dolarlık makineleri emanet edemediklerini belirten iş adamı İrfan Duman, yetişmiş elemanlara ise 4 bin TL verdiklerini söyledi.

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Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Denizli'de artan ihracat rakamlarıyla birlikte işçi bulamama sıkıntısı da iyice gün yüzüne çıktı. Denizli Organize Sanayi Bölgesinde üç ayrı fabrikada oto camından, cam tencere kapağına kadar üretim yapıp 33 ülkeye ihraç eden iş adamı İrfan Duman, 830 kişiye iş verdiklerini, Çardak Organize Sanayi Bölgesindeki arsalarına da yatırım yapmak istediklerini ancak işçi problemi nedeniyle yatırıma giremediklerini söyledi.

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Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Çardak OSB ile birlikte 300 -350 kişiye daha iş verebileceklerini anlatan Duman, "Elli yıldır bu işin içerisindeyiz. Üretim yapıyoruz. Ama bu son yıllar çok güzel makineler aldık. Elektronik makineler aldık. Yurt dışı pazarlarımız çok iyi sonra iç piyasada 8 yerde bölge müdürlüğümüz var. Sigortalara çok iyi bir hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz güzel fakat kiminle konuştuysak arkadaşların derdi işçi derdi. Geçen gün Çardak Organize Sanayi de toplantımız oldu. Bu işçi sıkıntısını nasıl gideririz diye çeşitli fikirler çıktı" dedi.

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Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Okulunu bitirip gelmiş bir mühendise milyon dolarlık makineleri emanet edemediklerini, o makinenin başında çalışan yetişmiş elemana 4 bin TL maaş verirken mühendise 6 bin TL veremediklerine dikkat çeken Duman, "Bende orada da dedim ki bugün mühendisler geliyor, direk okuldan geldiği için makinenin başına veremiyoruz, çalıştıramıyoruz. Sebebi makinelerde çalışan çocuklar 4 bin TL civarında para alıyor. Gelen mühendise 4 bin liranın üzerinde para verme şansımız yok.

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Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Çalışanlar bu sefer darılıyorlar. Onun mühendisliğini düşünmüyor. Bek ben daha iyi biliyorum diyor. Mühendis arkadaşlar orada çalışmış olsa güzel işler çıkartılar. Bende dedim ki mühendis arkadaşları üretime kazandırabilmek için makine başında bizzat çalışan mühendislere hiç olmazsa devletimiz bir iki yıl mühendisler sanayiliğe makine başında çalışmaya alışasıya kadar, sevk edesiye kadar biraz devletimiz yardımcı olması lazım.