06 Kasım 2021, Cumartesi
Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…
Denizli'de ihracat rakamlarının artmasıyla birlikte işçi bulamama sıkıntısı da artıyor. İşçi sıkıntısı nedeniyle yatırım yapamadıklarından şikayet eden iş adamları, 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamadıklarını söylüyor. İş adamlarına göre yeni mezun mühendisler 6 bin TL istiyor. İş adamı İrfan Duman, 830 kişiye iş verdiklerini ancak 300 – 350 kişiye daha işe alabileceklerini belirtti.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 16:36
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