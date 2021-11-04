Yeni mezunlar 6 bin TL istiyor! Üretici 4 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor! İşçi problemi nedeniyle…

Çardak OSB ile birlikte 300 -350 kişiye daha iş verebileceklerini anlatan Duman, "Elli yıldır bu işin içerisindeyiz. Üretim yapıyoruz. Ama bu son yıllar çok güzel makineler aldık. Elektronik makineler aldık. Yurt dışı pazarlarımız çok iyi sonra iç piyasada 8 yerde bölge müdürlüğümüz var. Sigortalara çok iyi bir hizmet veriyoruz. Hizmetlerimiz güzel fakat kiminle konuştuysak arkadaşların derdi işçi derdi. Geçen gün Çardak Organize Sanayi de toplantımız oldu. Bu işçi sıkıntısını nasıl gideririz diye çeşitli fikirler çıktı" dedi.