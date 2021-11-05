Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.