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Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

2022'de emekliler ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.72 zam geliyor. Memur ve emeklilere yeni yılda maaş zammı geliyor. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3.72 enflasyon farkı oluşacak. Böylelikle toplam zam yüzde 6.72 zam geliyor. Yine Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla maaşların en az 2.000 TL üzerine çıkması bekleniyor. İşte; 2022 emekli memur maaş zammı hakkında tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:54
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Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.72 zam garanti! Memur ve emeklilerin maaş zammı toplu sözleşmelerle belirlenmişti. Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlarda tahmini zam oranı da ortaya çıkmaya başladı. Oluşan yüzde 3.72'lik zam farkıyla yüzde 6.72 zam garanti oldu. Böylelikle birçok emeklinin maaşı 2.000 TL üzerine çıkacak. Peki; 2022!de emekliler ne kadar alacak? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

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Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

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Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

Diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara eklenmişti.

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Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?

2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.