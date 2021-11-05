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Maaşlar 2.000 TL üstüne çıkacak! Emekliye yüzde 6.72 zam garanti! 2022 emekli maaşları ne kadar olacak?
2022'de emekliler ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.72 zam geliyor. Memur ve emeklilere yeni yılda maaş zammı geliyor. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 3.72 enflasyon farkı oluşacak. Böylelikle toplam zam yüzde 6.72 zam geliyor. Yine Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla maaşların en az 2.000 TL üzerine çıkması bekleniyor. İşte; 2022 emekli memur maaş zammı hakkında tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:53Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:54