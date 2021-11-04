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Haberler Galeri Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

VGM burs başvurusu yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geri ödemesiz olarak verilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler detayları merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler www.vgm.gov.tr adresinden işlem yapabilecekler. Burs başvurusu gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021 19:17
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Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek. Başvuru tarihini kaçırmayın. Gereken şartları yerine getiren öğrenciler ödeme imkanından yararlanabiliyor. Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. İşte, VGM burs başvurularının ne zaman açıklanacağına yönelik detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

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Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

VGM 2021 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

Başlangıç

Bitiş

15 Ekim 2021

30 Ekim 2021

Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu

01 Kasım 2021

15 Kasım 2021

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Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.