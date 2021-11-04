Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...

Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek. Başvuru tarihini kaçırmayın. Gereken şartları yerine getiren öğrenciler ödeme imkanından yararlanabiliyor. Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. İşte, VGM burs başvurularının ne zaman açıklanacağına yönelik detaylar...