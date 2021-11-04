06 Kasım 2021, Cumartesi
Öğrencilere geri ödemesiz olarak 600 TL verilecek! Başvuru tarihini kaçırmayın! Gereken şartlar ise...
VGM burs başvurusu yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Geri ödemesiz olarak verilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler detayları merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrenciler www.vgm.gov.tr adresinden işlem yapabilecekler. Burs başvurusu gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 04.11.2021 19:17
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9