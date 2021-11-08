09 Kasım 2021, Salı
Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...
Milyonlarca emekli gözünü Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevirdi. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları için son iki ayın verisi kaldı. Kasım ayına girdiğimiz bu günlerde uzman isimler yeni tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor. Enflasyon tahminleri SSK'lının gelirinde 714 liralık artışı gösteriyor. Yüzde 5 ek ödeme alma sınırı da yükselecek. İşte, enflasyon rakamlarına göre maaş zamları...
Giriş Tarihi: 08.11.2021 23:04
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11