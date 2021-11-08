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Haberler Galeri Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...

Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...

Milyonlarca emekli gözünü Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevirdi. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları için son iki ayın verisi kaldı. Kasım ayına girdiğimiz bu günlerde uzman isimler yeni tahminlerini paylaşmayı sürdürüyor. Enflasyon tahminleri SSK'lının gelirinde 714 liralık artışı gösteriyor. Yüzde 5 ek ödeme alma sınırı da yükselecek. İşte, enflasyon rakamlarına göre maaş zamları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 23:04
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Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...

Yeni maaşlarda 714 TL artış. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber. 3397 TL ek ödeme de var. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.72 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 3.72 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 2 aylık veri kaldı. Son iki önemli verinin açıklanmasının ardında maaş zammı belli olacak. Diğer yandan yüzde 5 ek ödeme alma sınırıda yükselmiş olacak. İşte, Ocak ayı emekli zammı için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...

Emekliler için yeni kazanç ayı Ocak olacak. 2022'nin ilk ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.

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Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...

Temmuz-Ekim enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.72 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 3.72 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 2 aylık veri kaldı.

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Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...

Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre ise 2021'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 9.17 çıkacak

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Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'ye ulaşacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 6.17 enflasyon farkı yansıtılacak.