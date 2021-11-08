Yeni maaşlarda 714 TL artış. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber. 3397 TL ek ödeme de var. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.72 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 3.72 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 2 aylık veri kaldı. Son iki önemli verinin açıklanmasının ardında maaş zammı belli olacak. Diğer yandan yüzde 5 ek ödeme alma sınırıda yükselmiş olacak. İşte, Ocak ayı emekli zammı için son gelişmeler...