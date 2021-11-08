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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT'li için Almanya sistemi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için verdiği talimatın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmaları ve EYT formülü arayışları hızlandı. Geçtiğimiz günlerde 5 formül masaya gelirken, Almanya ve Finlandiya sistemi üzerinde yoğunlaşıldığı konuşuluyor. Emekli aylığına kalan her yıl için yüzde 2 kesinti içeren Almanya sistemi için detaylar merak ediliyor. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 22:24
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT’li için Almanya sistemi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül. Yüzde 2 formülü öne çıktı. EYT'li için Almanya sistemi gündeme geldi. Yaşa takıldığı için emekli olamayanlar için yurt dışı formülleri masaya yatırılarak söz konusu probleme çare aranacak. Emekli aylığına kalan her yıl için yüzde 2 kesinti içeren Almanya sistemi gündemde. EYT'liler için çalışmaların yoğunlaştığı gündemde, konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor. Süreci bekleyen vatandaşlar Almanya Sistemi hakkındaki bilgileri sorgulamaya başladı. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için detaylar...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT’li için Almanya sistemi...

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı, hazırlığı yapılan yeni çalışmada. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışma, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşları kapsayacak. Çalışmalar sırasında yurt dışındaki uygulamalar da masaya yatırılacak. Almanya ve Finlandiya formülleri ele alınacak.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT’li için Almanya sistemi...

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre, sigortalıya bir teklif sunuluyor. Çalışanın emekliliğine kaç yıl kalmışsa o kadar yıl için belli oranda kesinti yapılıyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT’li için Almanya sistemi...

Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla yaş beklenmeden emekli olunabiliyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT’li için Almanya sistemi...

Finlandiya sisteminde de Almanya formülünde olduğu gibi belli oranda kesinti uygulanıyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.