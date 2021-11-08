Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT'li için Almanya sistemi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için verdiği talimatın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmaları ve EYT formülü arayışları hızlandı. Geçtiğimiz günlerde 5 formül masaya gelirken, Almanya ve Finlandiya sistemi üzerinde yoğunlaşıldığı konuşuluyor. Emekli aylığına kalan her yıl için yüzde 2 kesinti içeren Almanya sistemi için detaylar merak ediliyor. İşte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler...