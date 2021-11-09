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Haberler Galeri Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankalar tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Merkez Bankası tarafından gelen faiz indirimleri sonrasında gözler bankaların atacakları adımlara çevrilmişti. Kamu ve özel bankalar faiz indirimi için adımlarını atıyor. Bununla birlikte ihtiyaç, konut ve ticari kredideki son durum merak konusu oldu. İşte, 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021 00:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 00:45
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Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Ekim ayının sonlarında 3 kamu bankası kredi faiz oranlarında düşüşe gittiklerini açıkladı. Yapılan bu duyurunun ardından bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu araştırılmaya başlandı. İşte, 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

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Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 9 EKİM

Bankaların güncel kredi faiz oranları yayınlandı. Geçtiğimiz ayın sonları itibariyle kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

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Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi 1.63'ken, taşıt kredisi ise 1.54 faiz oranında bulunuyor.

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Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Tüketici ve taşıt kredisi 1.59 faiz oranında bulunuyor.

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Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

İhtiyaç kredisi: 1.61