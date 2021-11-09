Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankalar tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Merkez Bankası tarafından gelen faiz indirimleri sonrasında gözler bankaların atacakları adımlara çevrilmişti. Kamu ve özel bankalar faiz indirimi için adımlarını atıyor. Bununla birlikte ihtiyaç, konut ve ticari kredideki son durum merak konusu oldu. İşte, 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...