HaberlerGaleriYeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?
Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?
Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla araştırdığı yeni maaşlarda tahminler ortaya çıkmaya başladı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranlarına göre belli olacak yeni zamlar için 3 aylık veri kaldı. İkinci dönemin ilk 3 aylık verisine göre enflasyon yüzde 2.44 çıkıyor. Tahminlere göre 6 aylık verinin 4.49 çıkması bekleniyor. Peki, buna göre yeni maaşlar ne olacak? 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 09:51Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:01