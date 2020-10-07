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Haberler Galeri Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla araştırdığı yeni maaşlarda tahminler ortaya çıkmaya başladı. Yılın ikinci altı aylık enflasyon oranlarına göre belli olacak yeni zamlar için 3 aylık veri kaldı. İkinci dönemin ilk 3 aylık verisine göre enflasyon yüzde 2.44 çıkıyor. Tahminlere göre 6 aylık verinin 4.49 çıkması bekleniyor. Peki, buna göre yeni maaşlar ne olacak? 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:01
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Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak zammını heyecanla beklemeye başladılar. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, 5 Ekim'de açıklanan enflasyon oranı ile birlikte yeni zam için tahminler gelmeye başladı. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon zammının 3 aylık döneminin verisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca emekli zam oranlarını araştırmaya başladılar. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli maaşları ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.

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Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

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Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

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Yeni maaşlar netleşiyor! 2021 Ocak SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

MEMURA FARK ÖDENECEK

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.