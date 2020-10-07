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0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?
Ev sahibi olmak isteyenler güncel konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdikten sonra kamu bankaları ve özel bankalar tarafından faizler yükseltilmişti. Konut almak isteyenlere müjdeli haber Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank EGYO Hayallerini Erteleme konut kredisi kampanyası ile 0.69 faizli 2 yıl ertelemeli konut kredisi imkanı suuyor. İşte kampanyanın detayları...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 12:16Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:29