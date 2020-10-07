07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?

0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?

Ev sahibi olmak isteyenler güncel konut kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdikten sonra kamu bankaları ve özel bankalar tarafından faizler yükseltilmişti. Konut almak isteyenlere müjdeli haber Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank EGYO Hayallerini Erteleme konut kredisi kampanyası ile 0.69 faizli 2 yıl ertelemeli konut kredisi imkanı suuyor. İşte kampanyanın detayları...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 12:29
  • 1
  • 11
0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?

Konut kredisinde dev kampanya müjdesi geldi. Vakıfbank tarafından EGYO Hayallerini Erteleme konut kredisi kampanyası ile ev almak isteyenlere büyük fırsat doğdu. 2 sene ödemesiz dönemli 0.69 faiz oranlı konut kredisi kampanyasının detaylarını yazımızda ele aladık. İşte Vakıfbank konut kredisi kampanyası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?

EMLAK KONUT GYO İLE VAKIFBANK ORTAK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Emlak Konut GYO Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası kapsamında 180 ay vadeli konut kredisi desteği sağlanıyor.

  • 3
  • 11
0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?

Kampanya kapsamında evini bugün alanlara ilk taksit ödemesine 2 sene sonra başlama imkanı sunulurken 1 milyon liraya kadar olan kredi talepleri için yüzde 0.69 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı tanıdı.

  • 4
  • 11
0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?

2 milyon liraya kadar olan konut kredisi talebi için yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi verilirken 2 milyon lirayı aşan tutarlar için ise yüzde 0.94 oranı ile kredi verilecek.

  • 5
  • 11
0.69 faizli konut kredisi kampanyası: 2 yıl ertelemeli 180 ay vadeli konut kredisi şartları nedir?

KAMPANYA ANLAŞMALI PROJELER LİSTESİ

Emlak Konut Avrupark Konut Projesi
Başkent Emlak Konutları
Büyükyalı İstanbul
Düşler Vadisi
Evora Denizli
Gebze Emlak Konutları 2. Etap