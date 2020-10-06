KİMLER BAŞVURABİLİR?

Günlük yevmiye ile çalışan ve işsiz kalanlar ile düzenli geliri olmayanlar başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor.

KİMLER YARARLANAMAZ?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.