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Haberler Galeri 1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...

1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...

e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Koronavirüs sürecinde devlet tarafından vatandaşlara ödenen 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde ödenen sosyal yardım ücretleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 22:37
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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...

Pandemi sürecinde ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen 1000 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden sürüyor. Ödemelerin sürdüğü süreçte yardımdan yararlanmak isteyenler başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İlk iki fazda milyonlarca haneye 1.000'er TL yardım yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. İlk iki fazdan faydalanan vatandaşlar üçüncü faz ödemeler için başvuru yapamıyor. İşte, e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Günlük yevmiye ile çalışan ve işsiz kalanlar ile düzenli geliri olmayanlar başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor.

KİMLER YARARLANAMAZ?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...

1.000 TL YARDIM DEVAM EDECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idame etmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik.

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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...

Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.