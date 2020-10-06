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1000 TL pandemi yardımı için son dakika açıklaması! e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorgulama...
e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Koronavirüs sürecinde devlet tarafından vatandaşlara ödenen 1000 TL sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde ödenen sosyal yardım ücretleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ilk iki fazda 4 milyon haneye 1.000'er TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. 3'üncü faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru yoluyla ödemeler yapılıyor. Konuyla ilgili gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 22:31Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 22:37