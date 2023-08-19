19 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya refah paysız en düşük...

Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya refah paysız en düşük...

Memur ve memur emeklileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplanan verilere göre, emekli zammı yüzde 33,13 olarak belirlendi. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 10:13
  • 1
  • 14
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya refah paysız en düşük...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2024 ve 2025 yıllarındaki maaş zammı ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, aynı zamanda SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak 2024 zammı hesaplamaları da önceden başlamış bulunuyor. Bu çift yönlü süreç, hem kamu çalışanları hem de emekliler için büyük bir önem taşıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya refah paysız en düşük...

MEMURA 2. ZAM TEKLİFİ

Geçtiğimiz günlerde ilk teklifini 2024 yılı için yüzde 24,2'lik, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunan hükümet, memur zammı için ikinci teklifini 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde olarak verdi.

  • 3
  • 14
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya refah paysız en düşük...

Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak nihai karara bağlanacak toplu sözleşme zam oranı, Ocak 2024 dönemi zammına yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak.

  • 4
  • 14
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya refah paysız en düşük...

Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

  • 5
  • 14
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya refah paysız en düşük...

EMEKLİYE ARA DÜZENLEME

Milyonların gözü maaşlara yapılacak yeni zam oranlarına çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla son dönemde hayat pahalılığında yaşanan artışa değinerek, "Refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesine eskisinin de üzerine çıkarmak, boynumuzun borcudur" diye açıklamada bulundu.