19 Ağustos 2023, Cumartesi
Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya refah paysız en düşük...
Memur ve memur emeklileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplanan verilere göre, emekli zammı yüzde 33,13 olarak belirlendi. İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 19.08.2023 10:13
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