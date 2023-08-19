Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Memura 32.000 TL, Emekliye 14.265 TL... SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya refah paysız en düşük...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2024 ve 2025 yıllarındaki maaş zammı ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, aynı zamanda SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı için Ocak 2024 zammı hesaplamaları da önceden başlamış bulunuyor. Bu çift yönlü süreç, hem kamu çalışanları hem de emekliler için büyük bir önem taşıyor. İşte detayları...