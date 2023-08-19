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En az 550 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!

Devlet, öğrencilerden gençlere, yaşlılardan çalışanlara ve çalışmayanlara kadar geniş bir kesimi kapsayan yardım ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Bu yardım ödemeleri, vatandaşların maddi destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Farklı başlıklar altında duyurulan destek programları, vatandaşlar tarafından ilgi ve merakla takip edilmektedir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 11:48
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En az 550 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!

Devlet, geniş bir yelpazeyi kapsayan vatandaşlarını desteklemek amacıyla çeşitli yardım ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Öğrencilerden gençlere, yaşlılardan çalışanlara ve işsizlere kadar geniş bir kesimi içine alan bu yardım ödemeleri, vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Farklı alanlarda açıklanan destek programları, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En az 540 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!

Destek ödemeleri, her yıl milyonlarca vatandaşa önemli bir mali yardım sağlamaktadır. Evde bakım maaşı, yakacak yardımı, doğum parası ve aile destek yardımı gibi çeşitli kategorilerde düzenlenen destek ödemeleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sunulmaktadır. Bu ödemeler, kurumlar aracılığıyla yapılan başvuruların sonucunda değerlendirilir ve onaylandığında, vatandaşların hesaplarına tek seferlik veya düzenli olarak yatırılır.

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En az 540 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!

AİLE DESTEK YARDIMI

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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En az 540 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!

ENGELLİ MAAŞI

Yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

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En az 540 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!

İŞ ARAYANA DESTEK ÖDEMESİ

18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 550 TL yardımdır.