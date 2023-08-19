19 Ağustos 2023, Cumartesi
En az 550 TL yardım ödemesinin detayları çıktı! Çalışan çalışmayan belgesiyle başvuran yararlanıyor!
Devlet, öğrencilerden gençlere, yaşlılardan çalışanlara ve çalışmayanlara kadar geniş bir kesimi kapsayan yardım ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Bu yardım ödemeleri, vatandaşların maddi destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Farklı başlıklar altında duyurulan destek programları, vatandaşlar tarafından ilgi ve merakla takip edilmektedir. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 19.08.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 11:48
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11