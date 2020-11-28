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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni maaş tablosu: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek... Yeni maaş tablosu: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek... Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre belli olacak emekli maaşları için ipuçları gelmeye başladı. Son enflasyon tahminlerine göre Ocak zammı yüzde 6 ya da 6.35 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 11:03
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ocak ayında milyonlarca emeklinin kazancı artacak. Enflasyon verilerine göre yeni maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Yeni maaşların belli olmasına iki veri kaldı. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? İşte yeni maaş tablosu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. Yeni maaşlar Kasım ve Aralık verileri açıklandıktan sonra belli olacak. Son iki veri heyecanla bekleniyor.
EN YÜKSEK 6.780 LİRA Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak.
Takvim'in haberine göre, halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş.
Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.