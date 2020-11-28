Yeni maaş tablosu: 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...

Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre belli olacak emekli maaşları için ipuçları gelmeye başladı. Son enflasyon tahminlerine göre Ocak zammı yüzde 6 ya da 6.35 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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