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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları... Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2021 yılı artış oranı belli oldu. MTV her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği MTV belli oldu. İşte "2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar" diye merak edenler için araç silindir hacmine göre yeni tutarlar...
Giriş Tarihi: 28.11.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 12:25
Ocak ayıyıla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış olacak. Her yıl iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin yeni zam oranı belli oldu. 2021 yılı için ilk taksit ödemesi Ocak ayında yapılacak. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala araç sahipleri yeni MTV oranlarını merak ediyordu. Binek otomobillerin MTV'sine önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 9,11 oranında zam geliyor. Peki, yeni MTV zam oranı ne kadar? Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2021 MTV ödeme miktarları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.
İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları...
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 1-3 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira 2021 MTV: 1051 lira 1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira 2021 MTV: 1830 lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 1-3 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira 2021 MTV: 3234 lira 1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira 2021 MTV: 5095 lira 01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 4-6 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira 2021 MTV: 733 lira 1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira 2021 MTV: 1372 lira