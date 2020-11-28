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Haberler Galeri Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2021 yılı artış oranı belli oldu. MTV her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği MTV belli oldu. İşte "2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar" diye merak edenler için araç silindir hacmine göre yeni tutarlar...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 12:25
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Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

Ocak ayıyıla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış olacak. Her yıl iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin yeni zam oranı belli oldu. 2021 yılı için ilk taksit ödemesi Ocak ayında yapılacak. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala araç sahipleri yeni MTV oranlarını merak ediyordu. Binek otomobillerin MTV'sine önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 9,11 oranında zam geliyor. Peki, yeni MTV zam oranı ne kadar? Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2021 MTV ödeme miktarları...

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Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.

İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları...

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Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira

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Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira

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Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira