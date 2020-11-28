Araç sahipleri dikkat! 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? İşte ödenecek yeni MTV tutarları...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2021 yılı artış oranı belli oldu. MTV her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği MTV belli oldu. İşte "2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar" diye merak edenler için araç silindir hacmine göre yeni tutarlar...