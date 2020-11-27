Asgari ücret son dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 4 Aralık'ta ilk görüşmesi yapılacak asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alacak. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belirlenecek zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak görüşmeler büyük önem taşıyor. İşte, asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?