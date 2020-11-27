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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret son dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret son dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 4 Aralık'ta ilk görüşmesi yapılacak asgari ücret için kritik süreç başlıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler ahaber.com.tr'de yer alacak. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre belirlenecek zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak görüşmeler büyük önem taşıyor. İşte, asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 22:06
Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı sonrasında 2021 AGİ tutarıda değişmiş olacak. Bilindiği üzere 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Milyonlarca çalışan Ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Gelecek son dakika açıklamaları ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.