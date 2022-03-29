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Haberler Galeri Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak bazı sigara markalarına 2 TL zam yapılmıştı. Sigara tüketicileri fiyatlara yeniden zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2022 00:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 00:22
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Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Geçtiğimiz ay yapılan 2 TL'lik zammın ardından, sektör kaynakları alkolle birlikte sigaraya yeniden bir zam yapılacağını açıkladı. İşte, Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya zam geleceğine yönelik henüz net açıklama bulunmamaktadır. Resmi açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

JTİ SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL