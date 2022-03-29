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Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...
Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sık sık takip ediliyor ve fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Son olarak bazı sigara markalarına 2 TL zam yapılmıştı. Sigara tüketicileri fiyatlara yeniden zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte, Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...