Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarından konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığına odaklandı. Geçtiğimiz ay yapılan 2 TL'lik zammın ardından, sektör kaynakları alkolle birlikte sigaraya yeniden bir zam yapılacağını açıkladı. İşte, Sigaraya 4-6 lira zam gelecek mi? Sigaraya yeni zam var mı, olacak mı? JTİ-BAT- Philip Morris - Turk TAB güncel ZAMLI liste...