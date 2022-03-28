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Haberler Galeri Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

2022 yılı için asgari ücrete rekor düzeyde zam gelerek yüzler gülmüştü. Asgari ücrete Temmuz ayında zam geleceği yönünde iddialar gündeme geldi. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, kısa süre önce yaptığı açıklamala ile asgari ücrete zam gelebileceği sinyalini verdi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin bir teşkilat toplantısında, temmuz ayını işaret ederek asgari ücret ve emekli aylıklarına zam geleceğini söyledi. Konu hakkında gelen açıklama sonrasında binlerce asgari ücretli, zam miktarı için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022 22:24
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Asgari ücret zammı son dakika: Temmuz ayında zam gelecek Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yeni zam için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere "Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz" dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri milyonları heyecanlandırdı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin bir teşkilat toplantısında, temmuz ayını işaret ederek asgari ücret ve emekli aylıklarına zam geleceğini söyledi. İşte, asgari ücret ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı son dakika: Temmuz ayında zam gelecek Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete yeni zam için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere "Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz" dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri milyonları heyecanlandırdı.

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Asgari ücret zammı son dakika: Temmuz ayında zam gelecek Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret için rakam verdi ve formülü anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Asgari ücret zammı son dakika: Temmuz ayında zam gelecek Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

TARİHİ BİR ZAM

Asgari ücrete tarihi bir zam oldu. Bizim tahminlerimizin de üzerinde oldu. Ama asıl orada yapılan vergisiz asgari ücret geldi. Apartman görevlileri vergisiz asgari ücret alıyor bu bütün herkese yayılabilir demiştik o çalışma yapıldı ve vergisiz asgari ücret geldi.

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Asgari ücret zammı son dakika: Temmuz ayında zam gelecek Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE DEMEK?

Bu ne demek? Asgari ücretin üzerindeki yükün alınması demek. Dolayısıyla devlet aslında o yüzde 50'lik zammı bu fedakarlığıyla karşılamış oldu. Enflasyondaki gelişmeler piyasalardaki gelişmeler bütün dünya bir enflasyon yaşıyor gıdada sıkıntılar var tedarikte sıkıntılar var enerji fiyatlarının artması ikinci bir artışı gündeme getirdi.