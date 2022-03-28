28 Mart 2022, Pazartesi
Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?
2022 yılı için asgari ücrete rekor düzeyde zam gelerek yüzler gülmüştü. Asgari ücrete Temmuz ayında zam geleceği yönünde iddialar gündeme geldi. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, kısa süre önce yaptığı açıklamala ile asgari ücrete zam gelebileceği sinyalini verdi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin bir teşkilat toplantısında, temmuz ayını işaret ederek asgari ücret ve emekli aylıklarına zam geleceğini söyledi. Konu hakkında gelen açıklama sonrasında binlerce asgari ücretli, zam miktarı için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 22:24
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