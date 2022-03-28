Asgari ücret zammı son dakika: "Temmuz ayında zam gelecek" Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar, kaç TL olacak?

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE DEMEK?

Bu ne demek? Asgari ücretin üzerindeki yükün alınması demek. Dolayısıyla devlet aslında o yüzde 50'lik zammı bu fedakarlığıyla karşılamış oldu. Enflasyondaki gelişmeler piyasalardaki gelişmeler bütün dünya bir enflasyon yaşıyor gıdada sıkıntılar var tedarikte sıkıntılar var enerji fiyatlarının artması ikinci bir artışı gündeme getirdi.