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Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

"KDV oranı ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarına artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Noter zammı da dahil olmak üzere, ürünlerden yüzde 18 olarak alınmakta olan KDV oranı, yeni dönemde artış gösterecek. Bu noktada vatandaşlar, "2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, ne kadar arttı ve yüzde kaç oldu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, güncel 2023 KDV oranları...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:21
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Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

"2023 KDV ne kadar, yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Katma Değer Vergisi oranlarında değişikliğe gidildi. Son dakika gelişmesi sonrası "2023 Temmuz KDV arttı mı, ne kadar arttı?" sorusu gündeme getiriliyor..Yeni oranlar 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. İşte, güncel KDV oranları 2023…

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Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

RESMİ GAZETE KARARI! KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRILDI

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

KDV NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi.

Karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi.

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.

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Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'ın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20 çıkarılırken (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

OTOMOTİVİ DE KAPSIYOR

KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.

Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.