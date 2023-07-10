Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

"KDV oranı ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarına artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Noter zammı da dahil olmak üzere, ürünlerden yüzde 18 olarak alınmakta olan KDV oranı, yeni dönemde artış gösterecek. Bu noktada vatandaşlar, "2023 Temmuz KDV oranı arttı mı, ne kadar arttı ve yüzde kaç oldu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, güncel 2023 KDV oranları...