Milyonlara yeni maaş! EYT'liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

Yaklaşık 20 milyon asgari ücretli, emekli, memur, kamu işçisinin geliri bu ay arttı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı da yüzde 25 olarak güncellendi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da mart, nisan ayında başvuru yapıp bekleyenler zamdan yararlanacak mı? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Aylığını 1-5'inde alan memur emeklisine 1 aylık fark verilecek mi? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı.

Sabah Giriş Tarihi: 10.07.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 06:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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