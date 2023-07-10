10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlara yeni maaş! EYT'liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

Milyonlara yeni maaş! EYT'liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

Yaklaşık 20 milyon asgari ücretli, emekli, memur, kamu işçisinin geliri bu ay arttı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı da yüzde 25 olarak güncellendi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da mart, nisan ayında başvuru yapıp bekleyenler zamdan yararlanacak mı? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Aylığını 1-5'inde alan memur emeklisine 1 aylık fark verilecek mi? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı.

Sabah
Giriş Tarihi: 10.07.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 06:39
  • 1
  • 22
Milyonlara yeni maaş! EYT’liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren cebine koyacak. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ilave artış getiren yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek. Zam 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Temmuz zammıyla oluşan fark bu ay içinde yatırılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Milyonlara yeni maaş! EYT’liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da Mart, Nisan'da başvuru yapıp bekleyen herkes temmuz zammı, refah payı artışından yararlanacak. İlave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dâhil edilmeyecek. Bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.

  • 3
  • 22
Milyonlara yeni maaş! EYT’liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

Emekliye, memura zam ve refah payında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
MEMURA YAPILAN 8077 LİRALIK SEYYANEN KIDEM HESABINDA DİKKATE ALINACAK MI?
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Kıdem tazminatı hesabında sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Kıdem tazminatı yılsonuna kadar tavanı 23 bin 490 lira uygulanacak. Bu artış brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın Temmuz-Aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin, son iş yerinde 10 yıl hizmeti, 25 bin lira brüt ücreti olan bir çalışan Haziran ayında işten ayrılsaydı 199 bin 828 lira kıdem tazminatı alacaktı. Aynı çalışan ağustos ayında işten ayrıldığında 234 bin 898 lira kıdem tazminatı alabilecek.

  • 4
  • 22
Milyonlara yeni maaş! EYT’liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

EYT KAPSAMINDA MART AYINDA DİLEKÇE VERİP EMEKLİ OLANLAR DA YÜZDE 25 ZAM ALABİLECEK Mİ?
EYT kapsamında Mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibariyle emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak. Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.

  • 5
  • 22
Milyonlara yeni maaş! EYT’liler de zamdan yararlanacak mı? En düşük SSK, Bağ-Kur, memur emekli aylığı ne kadar oldu? Zamlı ödemeler ne zaman?

MEMURA YAPILAN SEYYANEN ZAM VERGİYE TABİ OLACAK MI?
Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 lira) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanma ve ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dâhil edilmeyecek.