10 Temmuz 2023, Pazartesi
IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
iPhone zammı son dakika 2023! KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye, zam kararı aldı. Son dakika gelişmesi sonrası telefon ve bilgisayar alacak kişiler, güncel fiyatları araştırmaya başladı. iphone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerin fiyatı arttı. Peki, 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iphone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2023 zamlı iPhone fiyatları listesi...
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:36
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