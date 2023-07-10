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Haberler Galeri IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!

IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!

iPhone zammı son dakika 2023! KDV oranlarında yapılan artış sonrası Apple Türkiye, zam kararı aldı. Son dakika gelişmesi sonrası telefon ve bilgisayar alacak kişiler, güncel fiyatları araştırmaya başladı. iphone telefon modelleri başta olmak üzere MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerin fiyatı arttı. Peki, 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max iphone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Temmuz 2023 zamlı iPhone fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:36
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IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!

TEMMUZ ZAMLI IPHONE FİYAT LİSTESİ! Artırılan KDV oranları sonrası Apple Türkiye tüm ürünlerinde zam kararı aldı. Alınan karar zamlı fiyatlar sosyal medyada da gündem yarattı. Özellikle telefon almak isteyen kişiler, zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, iphone 11, 12, 13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!

APPLE TÜRKİYE'DEN ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

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IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2023

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.914 TL

iPhone SE 128 GB 26.948 TL

iPhone SE 256 GB 31.016 TL

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IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!

İPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 64 GB 36.609 TL

iPhone 12 128 GB 38.643 TL

iPhone 12 256 GB 42.711 TL

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IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL

iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL

iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL

iPhone 13 128 GB 40.677 TL

iPhone 13 256 GB 44.745 TL

iPhone 13 512 GB 52.880 TL