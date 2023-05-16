Kamu işçisi zamlı maaşlar yattı mı, ödeme tarihleri belli mi? 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak 2023?

"700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçisi zamlı maaşlarının ne zaman yatacağı, 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından, en düşük kamu işçisi maaşının yüzde 45 zamlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren kamu işçisi maaş zammıyla birlikte, zamlı maaşların ve maaş farklarının hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak 2023? Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak?