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Haberler Galeri Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde gözler asgari ücret maaş zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Yeni veriler açıklandıkça asgari ücret zam oranı hakkında tahminlerde değişmeye başladı. "Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular gündemin ilk sırasındaki yerini alıyor. İşte, asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 20:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 20:59
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Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının son günlerine girdiğimiz dönemde asgari ücrete yapılacak maaş zammı merak ediliyor. Asgari ücret 2022 konusunda ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren maaş zammı için yeni veriler gelmeye devam ediyor. Veriler geldikçe maaş zammında güncellemeler geliyor. İşte, asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAKINDA BAŞLAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Afyonkarahisar'da Türk-İş toplantısında yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirtmiş, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. Asgari ücret sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda asgari ücret bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir" dedi.

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Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

"ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI ÖRGÜTSÜZ ÇALIŞANLARIN HAYATLARI ÜZERİNE YOĞUNLAŞACAK"

Bakan Bilgin, asgari ücret düzeyinin esas etkisinin özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Bu dönemde örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu.

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Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

PAROLA AYNI: ÇALIŞANLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce memur zammı konusunda yaptığı açıklamada, "Memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözüyle talimatı vermiş, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi memur ve memur emeklisinin lehine enflasyonun üzerinde zam almasıyla sonuçlanmıştı.

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Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı.

Türkiye'de doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren, dolaylı yoldan diğer çalışanları da ilgilendiren asgari ücret konusunda da hükümet 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket edecek.