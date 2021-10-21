Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...

Buna göre memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı.

Türkiye'de doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren, dolaylı yoldan diğer çalışanları da ilgilendiren asgari ücret konusunda da hükümet 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket edecek.