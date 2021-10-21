21 Ekim 2021, Perşembe
Yeni hesap belli oldu! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...
Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde gözler asgari ücret maaş zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Yeni veriler açıklandıkça asgari ücret zam oranı hakkında tahminlerde değişmeye başladı. "Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak" gibi sorular gündemin ilk sırasındaki yerini alıyor. İşte, asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için kritik takvim...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 20:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 20:59
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