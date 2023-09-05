Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen onay doğrultusunda, Gıpta Ofis ve Tarkim Bitki, halka arz sürecine katılacaklar. Gıpta Ofis'in arz talep tutarı 20,90 TL iken, Tarkim Bitki'de bu tutar 107,50 TL olarak belirlendi. İşte şirketlerin halka arz bilgileri!