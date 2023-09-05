05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem görmek amacıyla başvurularını daha önce gerçekleştiren Gıpta Ofis ve Tarkim Bitki, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alarak halka arz sürecine girmeye hak kazandı. İki şirket, izahnamelerini yayımladıktan sonra belirlenen tarihlerde talep toplama evresine geçecekler. İşte, yeni halka arz olacak hisseler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 09:56
  • 1
  • 8
Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen onay doğrultusunda, Gıpta Ofis ve Tarkim Bitki, halka arz sürecine katılacaklar. Gıpta Ofis'in arz talep tutarı 20,90 TL iken, Tarkim Bitki'de bu tutar 107,50 TL olarak belirlendi. İşte şirketlerin halka arz bilgileri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

GIPTA OFİS HALKA ARZ OLUYOR

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde, 20,90 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 8
Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

Söz konusu süreçte 8.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 32.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla olmak üzere 40.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %30,30 olacak.

  • 4
  • 8
Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu Gıpta olacak.

  • 5
  • 8
Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...

TARKİM BİTKİ HALKA ARZ OLUYOR

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde, 107,50 TL Borsa'da Satış-Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.