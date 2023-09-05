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Yeni halka arz olacak hisseler! 5-6 Eylül halka arz talep toplama saatleri ve listesi! ebebek, Tarkim, GIPTA ofis...
Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem görmek amacıyla başvurularını daha önce gerçekleştiren Gıpta Ofis ve Tarkim Bitki, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alarak halka arz sürecine girmeye hak kazandı. İki şirket, izahnamelerini yayımladıktan sonra belirlenen tarihlerde talep toplama evresine geçecekler. İşte, yeni halka arz olacak hisseler!