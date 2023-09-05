HaberlerGaleri2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...
2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...
Türkiye'de emeklilik sistemi, her geçen gün daha iyi bir noktaya taşınma yolunda önemli adımlarla dolu. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli düzenlemeler, Ekim ayının başlamasıyla birlikte Meclis gündemine taşınacak. Bu gelişmeler, emeklilerin ve çalışanların geleceğine dair umutları yeşertiyor. Ekonomik refahlarını artırmayı hedefleyen bu düzenlemeler, yaşlı nüfusun daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmesi için büyük bir umut kaynağı olacak. İşte kadınlara erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi için detaylar!