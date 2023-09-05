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Haberler Galeri 2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

Türkiye'de emeklilik sistemi, her geçen gün daha iyi bir noktaya taşınma yolunda önemli adımlarla dolu. Emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli düzenlemeler, Ekim ayının başlamasıyla birlikte Meclis gündemine taşınacak. Bu gelişmeler, emeklilerin ve çalışanların geleceğine dair umutları yeşertiyor. Ekonomik refahlarını artırmayı hedefleyen bu düzenlemeler, yaşlı nüfusun daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmesi için büyük bir umut kaynağı olacak. İşte kadınlara erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 11:01
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2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

2023 yılı, emekliler ve emeklilikle ilgili önemli adımların atıldığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. Ek gösterge düzenlemesi, memurların emekli ikramiyesini ve aylığını artırmış, EYT yasası ise yaklaşık 5 milyon kişi emeklilik hayaline kavuştu. Emeklilerin gelirlerini artırmayı hedefleyen çeşitli düzenlemeler de hayata geçirildi. Ancak emekliler ve emeklilikle ilgili reformlar, sadece bunlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. İşte 2. torba yasada emekliler için atılacak adımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

İlk etapta 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi düzenlemesi yakında Meclis'e gelecek. Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Eğer kapsam geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesini de kapsarsa EYT'li Bağ- Kur'lular da 9 bin günü beklemeden 7200 günle emekli olabilecek

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2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

İlk etapta 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi düzenlemesi yakında Meclis'e gelecek. Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek.

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2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

Eğer kapsam geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesini de kapsarsa EYT'li Bağ-Kur'lular da 9 bin günü beklemeden 7200 günle emekli olabilecek Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM ilk olarak emekli ve memurların maaş zamlarıyla ilgili torba yasayı çıkartmıştı.

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2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

Şimdi Ekim'de yeniden açılacak olan TBMM'nin önüne gelecek ilk düzenlemelerden birisi Bağ-kur primlerinin 9000 günden 7200 güne düşürülmesiyle ilgili yasa olacak.