2024 yılında SGK emekli olacak şanslı grup netleşti! 1800 gün kazanç torbaya eklendi! 7200 günle 51, 52, 53, 55 yaşında emeklilik...

2023 yılı, emekliler ve emeklilikle ilgili önemli adımların atıldığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. Ek gösterge düzenlemesi, memurların emekli ikramiyesini ve aylığını artırmış, EYT yasası ise yaklaşık 5 milyon kişi emeklilik hayaline kavuştu. Emeklilerin gelirlerini artırmayı hedefleyen çeşitli düzenlemeler de hayata geçirildi. Ancak emekliler ve emeklilikle ilgili reformlar, sadece bunlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. İşte 2. torba yasada emekliler için atılacak adımlar...