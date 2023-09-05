Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur’luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

6 AYLIK TAHMİN NE KADAR?

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyonunun orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54-62 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

2023 yılı enflasyonu yüzde 58 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 62'yi bulursa, bu durumda da 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 35.25 olacak.