HaberlerGaleriEmekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur'luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...
Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur'luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...
Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri için belirleyici bir faktör, enflasyon artışı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi, emekli maaşlarının güncellenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu veri, emeklilerin gelecek maaşlarını merakla beklediği bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yılın başından itibaren emekli maaşlarındaki artışlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası'nın TÜFE tahminleri gibi öngörüler, 6 aylık oranı belirlemede kullanılıyor. 2 aylık veri sonrasında emekli maaş hesaplamalarına yönelik sorgulamalar hızlandı. İşte konu hakkında detaylar!