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Haberler Galeri Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur'luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur'luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklileri için belirleyici bir faktör, enflasyon artışı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi, emekli maaşlarının güncellenmesinde kritik bir rol oynayacak. Bu veri, emeklilerin gelecek maaşlarını merakla beklediği bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yılın başından itibaren emekli maaşlarındaki artışlarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Merkez Bankası'nın TÜFE tahminleri gibi öngörüler, 6 aylık oranı belirlemede kullanılıyor. 2 aylık veri sonrasında emekli maaş hesaplamalarına yönelik sorgulamalar hızlandı. İşte konu hakkında detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 09:20
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Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur’luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

Milyonlarca emekli, taban maaş artışları için bekleyişte. En son Temmuz ayında enflasyon ve refah payı artışı alan emekliler, şimdi gözlerini 2024 Ocak zammına ve Ekim ayındaki ara zama çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon verisi, zamlı maaşlar hakkında önemli bir ipucu sunuyor. Hal böyle olunca, emekli maaş zammı için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, yeni zam oranı ile emekli maaş hesaplaması!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur’luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği müjde geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında hem enflasyon artışı hem de hazırlıkları başlatılan iyileştirmelerle maaşlarını gözle görülür bir şekilde artırma umuduyla dolu.

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Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur’luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

İŞTE 2 AYLIK ORAN

Enflasyon zammını 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. İkinci veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49 olarak duyurmuştu.

Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 9.09 olarak açıklandı. 2 aylık enflasyona göre yüzde 19.44 artış oluşurken, geriye 4 aylık enflasyon verisi kaldı.

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Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur’luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

6 AYLIK TAHMİN NE KADAR?

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyonunun orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54-62 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

2023 yılı enflasyonu yüzde 58 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Eğer 2023 yılı enflasyonu yüzde 62'yi bulursa, bu durumda da 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 35.25 olacak.

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Emekli maaş zam oranı belli oldu! %35.25 oranla SSK - Bağkur’luya 10.143 TL, Memura 32.297 TL maaş! İntibak, kümülatif artış, 3600 ek gösterge...

EK İYİLEŞTİRME MASADA

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Emeklilere iyileştirme hazırlıkları da başladı.

İyileştirme Ocak ayında maaşlara yansıtılabileceği gibi, bu tarih beklenmeden ara zam şeklinde de verilebilecek.

Burada seyyanen zam ya da oransal artış formülleri gündemde. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması söz konusu olabilecek.