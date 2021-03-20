Erken emeklilikte 7 formül: Milyonları yakından ilgilendiriyor! İşte yasalara göre erken emeklilik şartları

Yasalara göre belirli prim gün sayısını ve yaş şartını dolduranlar emekliliğe hak kazanıyor. Emekli olabilmek için bağlı olunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri yapılabiliyor. Emeklilik için tüm şartların yerine getirilmesi gerekirken, bazı durumlarda da erken emekli olunabiliyor. Erken emeklilik için merak edilen 7 formülü yazımızda ele aldık. Peki, erken emekli olabilmek için şartlar neler? İşte yasalara göre erken emeklilik şartları...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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