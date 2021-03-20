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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Erken emeklilikte 7 formül: Milyonları yakından ilgilendiriyor! İşte yasalara göre erken emeklilik şartları Erken emeklilikte 7 formül: Milyonları yakından ilgilendiriyor! İşte yasalara göre erken emeklilik şartları Yasalara göre belirli prim gün sayısını ve yaş şartını dolduranlar emekliliğe hak kazanıyor. Emekli olabilmek için bağlı olunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri yapılabiliyor. Emeklilik için tüm şartların yerine getirilmesi gerekirken, bazı durumlarda da erken emekli olunabiliyor. Erken emeklilik için merak edilen 7 formülü yazımızda ele aldık. Peki, erken emekli olabilmek için şartlar neler? İşte yasalara göre erken emeklilik şartları... Giriş Tarihi: 20.03.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 16:22
Emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısı ile yaşına bakılıyor. Bu şartlar ile emekliliğe uygun olup olmadığına karar veriliyor. Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kurarken, bir yandan da erken emekli olmanın yollarını arıyor. Erken emeklilik ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR? İŞTE 7 FORMÜL:
Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor.
Emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor.
Ancak yasalarımız emekliliği öne çekecek bazı avantajlar sunuyor.
1. ÇOCUKLAR AVANTAJ:
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.
Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.
Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.
2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER:
Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.
Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.