13 Haziran 2023, Salı
Yeni evlenenlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi! 150.000 TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
"Evlilik kredisi şartları neler?" gibi soruların cevabı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları hakkında son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:25
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