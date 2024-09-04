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Haberler Galeri Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti! Geliri asgari ücreti aşanlar da başvurabilecek

Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti! Geliri asgari ücreti aşanlar da başvurabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek gençlere destek sağlamak için oluşturulan faizsiz evlilik kredisinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Aile Gençlik Fonu şemsiyesi altında verilen kredide kapsam genişlerken, şartlarda da değişikliğe gidildi. Buna göre geliri iki asgari ücreti geçen çiftler de krediye başvurabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:59
Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti

Öncelikle 6 Şubat depreminin yaşandığı bölgede başlatılan uygulamaya yeni iller eklendi. Giderek yaygınlaşacak ve tüm Türkiye genelinde uygulanacak sistem Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da uygulanmaya başlayacak.

Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti

3 İL DAHA EKLENDİ
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre geçtiğimiz Şubat ayında ilk kez başvuruları yapılan evlilik kredisine bu güne kadar 12 bin 132 çift başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını ve bu kapsamda yeni illeri de dahil ettiklerini açıkladı. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında yer alan Karabük, Bartın ve Zonguldak da artık bu destekten yararlanabilecek. Desteğin kapsamı daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Kredi gençlere faizsiz ve 2 yıl ödemesiz bir destek sağladığı için büyük ilgi görüyor.

Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti

FAİZSİZ KREDİDEN HANGİ İLLERDEKİ VATANDAŞLAR YARARLANACAK?
Faizsiz evlilik kredisi başlangıçta Adıyaman, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanıyordu. Şimdi ise bu illere Karabük, Bartın ve Zonguldak da eklendi. Bu illerde yaşayan ve başvuru şartlarını sağlayan çiftler, devletin sunduğu bu imkandan faydalanabilecek.

Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti

GELİRİ ASGARİ ÜCRETİ GEÇEN DE ALABİLECEK
Bakan Göktaş, pilot uygulama sürecinde sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda bazı şartlarda düzenlemeye gittiklerini belirtti. Özellikle gelir kriteri konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce çiftlerin toplam gelirinin 2 asgari ücreti aşmaması gerekirken, bu sınır artık 2.3 asgari ücret (Brüt 46.004 TL Net 39.104 TL ) olarak belirlendi. Böylece geliri iki asgari ücreti geçen çok sayıda çift de krediyi alabilecek.

Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Belli gelir kriterini sağlayan çiftler için ödenen 150 bin TL'lik faizsiz kredinin başvuruları e-devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden de başvuru imkanı bulunuyor.