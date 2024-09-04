Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti! Geliri asgari ücreti aşanlar da başvurabilecek

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Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre geçtiğimiz Şubat ayında ilk kez başvuruları yapılan evlilik kredisine bu güne kadar 12 bin 132 çift başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını ve bu kapsamda yeni illeri de dahil ettiklerini açıkladı. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında yer alan Karabük, Bartın ve Zonguldak da artık bu destekten yararlanabilecek. Desteğin kapsamı daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Kredi gençlere faizsiz ve 2 yıl ödemesiz bir destek sağladığı için büyük ilgi görüyor.