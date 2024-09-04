04 Eylül 2024, Çarşamba
Yeni evlenene 150 bin TL faizsiz kredide şartlar değişti! Geliri asgari ücreti aşanlar da başvurabilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek gençlere destek sağlamak için oluşturulan faizsiz evlilik kredisinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Aile Gençlik Fonu şemsiyesi altında verilen kredide kapsam genişlerken, şartlarda da değişikliğe gidildi. Buna göre geliri iki asgari ücreti geçen çiftler de krediye başvurabilecek.
Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:59