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Haberler Galeri Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor

Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor

Eski meslekler arasında yer alan bu iş artık kaybolmaya yüz tutmuş durumda ancak öğretim görevlisi Özkan Yeşilçay bunu değerlendirerek iyi bir kazanca dönüştürdü. Karabük'te öğretim görevlisi olan Yeşilçay, boş vakitlerinde yaptığı bu işle ayda 50-60 bin TL kazandığını söyledi. Hatta öyle ki aylık 100 bin TL'ye kadar kazananın olduğunu belirten Yeşilçay, bir yandan da çırak yetiştiriyor. 8 ilde hizmet veren öğretim görevlisi Yeşilçay, bölgede profesyonel olarak kendisinden başka bu işi yapmadığını da ekledi.

Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:13
Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor

Unutulmaya yakın olan bu mesleği yapan Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay (38) aylık 60 bin TL'ye kadar kazanç sağlıyor.

Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor

100 BİN TL KAZANAN BİLE VAR!

Boş zamanlarında nalbantlık yapan Yeşilçay; Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu ile İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bilecik'te at nalı çakıyor. Eski popülerliğini kaybeden nalbantlık mesleğini gençlere aşılamaya çalıştığını belirten Yeşilçay, "Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var. Ben şu an kamuda olduğum için çok fazla dışarı çıkamıyorum ama ona rağmen aylık 50-60 bin lira gibi çok rahat bir getirisi oluyor" dedi.

Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor

Ulaşımın atlarla sağlandığı dönemlerin en popüler mesleklerinden olan nalbantlık, unutulmaya yüz tuttu. Günümüzde az sayıda usta, nalbantlığı sürdürmeye devam ediyor. Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Atçılık ve At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yapıyor.

Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor

8 İLDE NAL ÇAKIYOR

15 senedir akademisyenliğin yanı sıra nalbantlık mesleğini de sürdüren Yeşilçay; Bolu, Karabük, Düzce, Kastamonu ile İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bilecik'te at nalı çakıyor. Özellikle binicilik kulüpleri ve at çiftliklerinde nal çakan Yeşilçay, aynı zamanda çırak da yetiştiriyor.

Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor

ÇIRAK DA YETİŞTİRİYOR

Üniversitede ders veren Yeşilçay, gençleri nalbantlığa yönlendirdiklerini belirterek, "Hevesli olan arkadaşlarımız, antrenörlük okumaya geliyorlar ama merakı olan, geçmişte biraz çiftçilik yapmış arkadaşlar nalbantlığa yönelebiliyor. Nalbant olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.