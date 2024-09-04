04 Eylül 2024, Çarşamba
Bu işi yapan paraya para demiyor. Boş vakitlerini değerlendirdi aylık 60 bin TL kazanıyor
Eski meslekler arasında yer alan bu iş artık kaybolmaya yüz tutmuş durumda ancak öğretim görevlisi Özkan Yeşilçay bunu değerlendirerek iyi bir kazanca dönüştürdü. Karabük'te öğretim görevlisi olan Yeşilçay, boş vakitlerinde yaptığı bu işle ayda 50-60 bin TL kazandığını söyledi. Hatta öyle ki aylık 100 bin TL'ye kadar kazananın olduğunu belirten Yeşilçay, bir yandan da çırak yetiştiriyor. 8 ilde hizmet veren öğretim görevlisi Yeşilçay, bölgede profesyonel olarak kendisinden başka bu işi yapmadığını da ekledi.
Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:13