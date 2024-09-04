Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat

Kıdem tazminatı, Türkiye'de çalışanların işten ayrıldıklarında yanlarında götürebilecekleri en önemli mali güvencelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak bu hakkı elde etmek için bazı özel şartların yerine getirilmesi de gerekmekte... İşte kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler, istisna durumları ve emeklilikle ilişkisi...