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Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat

Çalışanların en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı... Kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl çalışmak ve işveren tarafından işten çıkarılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda işçi kendisi çıksa da tazminat alabiliyor. İşçinin haklı nedenle feshi ya da emeklilik prim gün sayısını doldurmak gibi durumlar bunların örneği... Kıdem tazminatının tavan tutarının yeni yılda 45 bin TL'yi aşması bekleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:02
Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat

Kıdem tazminatı, Türkiye'de çalışanların işten ayrıldıklarında yanlarında götürebilecekleri en önemli mali güvencelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak bu hakkı elde etmek için bazı özel şartların yerine getirilmesi de gerekmekte... İşte kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler, istisna durumları ve emeklilikle ilişkisi...

Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat

KIDEM TAZMİNATINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kıdem tazminatı, çalışanın işveren tarafından çeşitli sebeplerle işten çıkarılması durumunda verilen, işçinin çalıştığı süreye dayalı bir ödemedir. Genel olarak, bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmış ve işten çıkarılmış olan kişiler bu tazminatı alma hakkına sahiptir. Ancak, belli başlı durumlar dışında, işten kendi isteğiyle ayrılan bir çalışan kıdem tazminatı talep edemez.

Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat

İŞTEN KENDİ AYRILAN İŞÇİ NASIL KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
4857 sayılı İş Kanunu'na göre, bazı özel durumlar işten kendi isteğiyle ayrılan çalışanların da kıdem tazminatı almasına olanak tanır. Örneğin, emeklilik şartlarını yerine getiren bir çalışan, yaş haddine ulaşmasa bile prim gününü tamamladıysa, işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir.

Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat

PRİM GÜN SAYISI ŞARTIYLA KIDEM TAZMİNTI NASIL ALINIR?
Uzmanlara 1999 öncesi ve sonrası için farklı kıdem tazminatı şartları bulunduğunu söyledi. 1999 öncesi işe başlayanlar için 3600 gün prim ödemiş ve belirli bir süre çalışmış olmaları gerekmektedir. 1999 sonrası için ise, kadın ve erkek çalışanların 7200 gün prim ödemiş olmaları ve belirli bir yaşa ulaşmış olmaları gerekmektedir.

Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
2024 yılı itibarıyla asgari brüt ücretin yıl sonuna kadar 20.002,50 TL olarak belirlendiği Türkiye'de, kıdem tazminatı da bu artıştan nasibini alacak. Kıdem tazminatında üst limit ise memur maaşına göre belirleniyor.