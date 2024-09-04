04 Eylül 2024, Çarşamba
Kıdem tazminatında prim gün sayısı detayı! Çalışanlar dikkat
Çalışanların en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı... Kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl çalışmak ve işveren tarafından işten çıkarılmak gerekiyor. Ancak bazı durumlarda işçi kendisi çıksa da tazminat alabiliyor. İşçinin haklı nedenle feshi ya da emeklilik prim gün sayısını doldurmak gibi durumlar bunların örneği... Kıdem tazminatının tavan tutarının yeni yılda 45 bin TL'yi aşması bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:02