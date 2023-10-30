30 Ekim 2023, Pazartesi
Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
Yeni evleneceklere evlilik kredisi müjdesi! "150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Faizsiz evlilik kredisi konusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte gündemin önemli konularından biri oldu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte başvuru tarihi ve şartları...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 16:01
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