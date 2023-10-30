Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Devlet destekli 150 bin lira evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Faizsiz evlilik kredisi için artık son düzlüğe girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, verilen müjdeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını ifade etmişti. AK Parti, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı.

Konunun bu haftalarda TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği ifade ediliyor.