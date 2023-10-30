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Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

Yeni evleneceklere evlilik kredisi müjdesi! "150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Faizsiz evlilik kredisi konusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte gündemin önemli konularından biri oldu. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte başvuru tarihi ve şartları...

Giriş Tarihi: 30.10.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 16:01
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Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

150 bin TL evlilik kredisinin detaylarını merak eden çiftler, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği faizsiz evlilik kredisi başvuruları bir süredir heyecanla bekleniyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, şartları neler? İşte, 150 bin TL evlilik kredisi son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Devlet destekli 150 bin lira evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Faizsiz evlilik kredisi için artık son düzlüğe girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, verilen müjdeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağını ifade etmişti. AK Parti, yasa teklifinin taslak metnini hazırladı.

Konunun bu haftalarda TBMM gündemine taşınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği ifade ediliyor.

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Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

EVLİLİK KREDİSİ KABİNE GÜNDEMİNDE!

Başkan Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.

Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak. Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak..

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Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıklamış ve yeni evlenecek çiftlere faizsiz krediye dair de bilgi vermişti.

Başkan Erdoğan'ın konuya dair sözleri şöyle;

"Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız."

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Yeni evleneceklere müjde! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz evlilik kredisi detayları! 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?

Başkan Erdoğan, "Böylece 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşamış ve hemen her şeyini kaybetmiş gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız.