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Haberler Galeri Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

Normal şartlarda, bir çalışanın emekli olabilmesi için bir dizi faktör göz önünde bulunduruluyor. Bu faktörler arasında sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemeleri ve hizmet süresi yer almaktadır. Emeklilik için gerekli prim miktarının tamamlanması ve belirli bir yaşın doldurulması genellikle gereklidir. Prim gün sayısı ve yaş şartı, genellikle bireyin ilk sigorta başlangıç tarihine göre belirlenir. Ayrıca, hangi sosyal güvenlik kurumundan daha fazla prim ödendiği de emeklilik hakkını etkileyen önemli bir faktördür.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.10.2023 21:29
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Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak belirlenen emeklilik tarihleri, genellikle yaş, prim ödemeleri ve sigortalılık süresine dayalı kurallarla işler. Ancak, bazı özel durumlar ve yasal düzenlemeler, erken emeklilik imkanları sunar. Bu özel durumlar, bireylerin yaş, prim ve sigortalılık sürelerini dikkate alarak emeklilik hakkını daha erken bir tarihe taşımasını sağlar. Bu nedenle, az bilinen erken emeklilik yöntemleri, yasal hakların dikkatlice incelenmesi ve gerekli şartların yerine getirilmesi sonucunda elde edilebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

SGK uzmanları merak edilen ve az bilinen erken emeklilik formüllerini işte böyle sıraladı:

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Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

KADINLARA 6 YIL İMKANI

Sigortalı anneler için bir avantaj sunulur: Anneler, erken emeklilik hakkı kazanabilmek için çocukları üzerinden prim kazanma fırsatına sahiptir. Bu fırsat, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek prim ödemesi yaparak elde edilir. Bu sayede yaş ve hizmet süresi şartlarını yerine getirmiş fakat yeterli prim ödemesi yapamamış anneler, 3 çocuğa sahipse 6 yıl erken emekli olabilirler. Tek gereklilik, çocukların sigortadan önce doğmuş olmalarıdır.

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Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

MALULEN EMEKLİLİK

Yasal düzenlemeler, çalışma gücünü kaybeden ve sürekli olarak rahatsızlığı veya engeli bulunan bireylere erken emeklilik hakkı tanır. Engelli emekliliği, doğuştan gelen engellilik veya rahatsızlık sonucu alınan vergi indiriminden sonra hak edilir.

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Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

Bu durumda en az yüzde 40 iş göremezlik şartı aranır. İşe giriş tarihlerine göre 15 ila 18 yıl arasında, 3600 günden 4680 güne kadar prim ödeyerek emekli olunabilir.