Prim gün sayısı eksik olanlara emeklilik rotası; SGK başuzmanı 3 altın maddeyi ayyuka çıkardı! 8 Eylül 1999 tarihinden önce...

Normal şartlarda, bir çalışanın emekli olabilmesi için bir dizi faktör göz önünde bulunduruluyor. Bu faktörler arasında sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemeleri ve hizmet süresi yer almaktadır. Emeklilik için gerekli prim miktarının tamamlanması ve belirli bir yaşın doldurulması genellikle gereklidir. Prim gün sayısı ve yaş şartı, genellikle bireyin ilk sigorta başlangıç tarihine göre belirlenir. Ayrıca, hangi sosyal güvenlik kurumundan daha fazla prim ödendiği de emeklilik hakkını etkileyen önemli bir faktördür.