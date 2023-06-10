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Haberler Galeri Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!

Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!

"150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler?" gibi soruların cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi kimlere verilir? İşte 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar listesi!

Giriş Tarihi: 10.06.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 16:00
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Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!

"150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Başvuru şartları hakkında detaylar ise merak edildi. Peki, evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar hangileri? İşte, evlilik kredisi başvurusu e-devlet...

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Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!

"150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.