10 Haziran 2023, Cumartesi
Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!
"150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler?" gibi soruların cevabı araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi kimlere verilir? İşte 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar listesi!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 16:00
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17