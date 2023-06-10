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Haberler Galeri Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

"Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlıyor" diyerek, Temmuz ayında zam yapılacağının sinyalini verdi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin 5 aylık zammı belli oldu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman yapılacak? İşte, asgari ücret son durum...

Giriş Tarihi: 10.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:21
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Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

"Asgari ücret zammı ne kadar olur?" sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zam için toplanacağı tarih belli oldu. Yeni Kabine ve Meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından gündeme asgari ücrete yapılacak olan zam oranları geldi. Peki, asgari ücret Temmuz'da kaç TL olacak? Asgari Ücret toplantısı ne zaman? İşte, 2023 asgari ücret son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANMIŞTI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu.

5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

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Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

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Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.

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Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit komisyonu, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.