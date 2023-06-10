10 Haziran 2023, Cumartesi
Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?
"Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlıyor" diyerek, Temmuz ayında zam yapılacağının sinyalini verdi. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin 5 aylık zammı belli oldu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman yapılacak? İşte, asgari ücret son durum...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:21
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