Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?

"Asgari ücret zammı ne kadar olur?" sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zam için toplanacağı tarih belli oldu. Yeni Kabine ve Meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından gündeme asgari ücrete yapılacak olan zam oranları geldi. Peki, asgari ücret Temmuz'da kaç TL olacak? Asgari Ücret toplantısı ne zaman? İşte, 2023 asgari ücret son dakika gelişmeler...