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Haberler Galeri Memur, Emekli Sandığı'na (4C) 3'e ek +1'lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68'lik ayar!

Memur, Emekli Sandığı'na (4C) 3'e ek +1'lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68'lik ayar!

Memur ve memur emekli zammında geri sayım başladı. Emekli, memur, asgari ücret zamları temmuz itibarıyla netleşecek. En düşük memur maaşının 22.000 TL sınırına çekilmesiyle birlikte masaya 3 zam formülü geldi. Oransal zam, seyyanen ve refah payıyla hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 14:13
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Memur, Emekli Sandığı’na 4C 3’e ek +1’lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68’lik ayar! Kalem kalem temmuz formülleri...

Memur zammı ne kadar olacak merak edilen konuların başında yer alıyor. En düşük memur maaşının 22.000 TL olmasına ilişkin düzenleme yakında Meclis'e gelecek. Taban maaşların artmasıyla birlikte üç ayrı formül bulunuyor. İşte memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak olan zamma dair detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur, Emekli Sandığı’na 4C 3’e ek +1’lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68’lik ayar! Kalem kalem temmuz formülleri...

Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, kamu görevlilerine uygulanacak artışta 3 formül gündeme geldi. Artış memur emeklilerine de yansıtılacak.

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Memur, Emekli Sandığı’na 4C 3’e ek +1’lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68’lik ayar! Kalem kalem temmuz formülleri...

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.

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Memur, Emekli Sandığı’na 4C 3’e ek +1’lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68’lik ayar! Kalem kalem temmuz formülleri...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

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Memur, Emekli Sandığı’na 4C 3’e ek +1’lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68’lik ayar! Kalem kalem temmuz formülleri...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.