HaberlerGaleriMemur, Emekli Sandığı'na (4C) 3'e ek +1'lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68'lik ayar!
Memur, Emekli Sandığı'na (4C) 3'e ek +1'lik zam yolda! 5.000 TL seyyanen artış kapsamda! 7.901 liraya %85.68'lik ayar!
Memur ve memur emekli zammında geri sayım başladı. Emekli, memur, asgari ücret zamları temmuz itibarıyla netleşecek. En düşük memur maaşının 22.000 TL sınırına çekilmesiyle birlikte masaya 3 zam formülü geldi. Oransal zam, seyyanen ve refah payıyla hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak?