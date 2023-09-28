28 Eylül 2023, Perşembe
YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları! 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi kimlere verilecek?
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Yeni evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak! Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. İşte, 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 28.09.2023 18:24
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