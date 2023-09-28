28 Eylül 2023, Perşembe
28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor
Bizim Toptan 28 Eylül indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. Yeni katalogda 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 5lt limon kolonyası 165 TL, 50'li karton bardak 12.46 TL, 32'li tuvalet kağıdı 154.90 TL, 4lt el sabunu 54.95 TL'den satışa sunuluyor. İşte Bizim Toptan Market'in indirimli ürünleri…
Giriş Tarihi: 28.09.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 17:03
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