28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

Bizim Toptan 28 Eylül indirim kataloğu yayınladı. 11 Ekim tarihine kadar geçerli mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında 2 kg kaşar peynir 285 TL, 25 kg Osmancık pirinç 1029 TL, 9kg ketçap 183 TL, 8 kg mayonez 192 TL, 1kg tereyağı 236 TL, 3 kg çay 267 TL, 5lt limon kolonyası 165 TL, 50'li karton bardak 12.46 TL, 25kg un 346 TL, dana kangal sucuk 62.50 TL, 4kg çamaşır suyu 69.95 TL, 5lt sıvı yağ 189.90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 154.90 TL, 4lt el sabunu 54.95 TL'ye satışa sunuluyor. İşte Bizim Toptan marketin indirim listesinde yer alan tüm ürünler ve fiyatları…

BİZİM TOPTAN 28 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU!