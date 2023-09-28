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Haberler Galeri 28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

Bizim Toptan 28 Eylül indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. Yeni katalogda 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 5lt limon kolonyası 165 TL, 50'li karton bardak 12.46 TL, 32'li tuvalet kağıdı 154.90 TL, 4lt el sabunu 54.95 TL'den satışa sunuluyor. İşte Bizim Toptan Market'in indirimli ürünleri…

Giriş Tarihi: 28.09.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 17:03
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28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

Bizim Toptan 28 Eylül indirim kataloğu yayınladı. 11 Ekim tarihine kadar geçerli mağazalarda satışa sunulacak ürünler arasında 2 kg kaşar peynir 285 TL, 25 kg Osmancık pirinç 1029 TL, 9kg ketçap 183 TL, 8 kg mayonez 192 TL, 1kg tereyağı 236 TL, 3 kg çay 267 TL, 5lt limon kolonyası 165 TL, 50'li karton bardak 12.46 TL, 25kg un 346 TL, dana kangal sucuk 62.50 TL, 4kg çamaşır suyu 69.95 TL, 5lt sıvı yağ 189.90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 154.90 TL, 4lt el sabunu 54.95 TL'ye satışa sunuluyor. İşte Bizim Toptan marketin indirim listesinde yer alan tüm ürünler ve fiyatları…

BİZİM TOPTAN 28 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

Poşet Çay 43.90 TL

Kangal Sucuk 62.50 TL

12'li Kağıt Havlu 14.45 TL

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28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

40x16gr 2'si 1 Arada Kahve 119.90 TL

4kg Çamaşır Suyu 69.95 TL

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28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

24x61gr Kremalı Bisküvi 102.45 TL

8x160gr Kek 142.75 TL

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28 Eylül Bizim Toptan Market indirim kataloğu yayınlandı! 2 kg kaşar peynir 285 TL, 3 kg çay 267 TL, 3 kg çay 267 TL, 50’li karton bardak 12.46 TL’den satışa sunuluyor

Kareli Çay 114.90 TL

500 gr Kreli Çay 64.90 TL

48x3,2gr Demlik Poşet Çay