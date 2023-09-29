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Finans zirvesinden 6 önemli mesaj! Yastık altındaki altın için yeni model geliyor | Norveç modeli banka için geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Beştepe'de düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu yaklaşık 4.5 saat sürdü. Beştepe'de gerçekleştirilen finans zirvesinde, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla atılacak yeni adımlar başta olmak üzere 6 önemli mesaj verildi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak.