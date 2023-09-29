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Finans zirvesinden 6 önemli mesaj! Yastık altındaki altın için yeni model geliyor | Norveç modeli banka için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Beştepe'de düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu yaklaşık 4.5 saat sürdü. Beştepe'de gerçekleştirilen finans zirvesinde, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla atılacak yeni adımlar başta olmak üzere 6 önemli mesaj verildi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.09.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 06:29
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Finans zirvesinden 6 önemli mesaj! Yastık altındaki altın için yeni model geliyor | Norveç modeli banka için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen finans zirvesinde, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla atılacak yeni adımlar başta olmak üzere 6 önemli mesaj verildi.

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Finans zirvesinden 6 önemli mesaj! Yastık altındaki altın için yeni model geliyor | Norveç modeli banka için geri sayım başladı

Önümüzdeki dönemde TL enstrümanlar çeşitlendirilecek ve yatırımcı için cazip hale getirilecek. Yatırımcıların finansman imkânları artırılacak, Dijital Türk Lirası Projesi hızlandırılacak, Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlanacak, Aile ve Gençlik Bankası yasa teklifi Meclis'e sunulacak.

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Finans zirvesinden 6 önemli mesaj! Yastık altındaki altın için yeni model geliyor | Norveç modeli banka için geri sayım başladı

EKK 4.5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Beştepe'de düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu yaklaşık 4.5 saat sürdü. EKK toplantısının ana gündemini, finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler oldu.

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Finans zirvesinden 6 önemli mesaj! Yastık altındaki altın için yeni model geliyor | Norveç modeli banka için geri sayım başladı

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir, kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Toplantıda ön plana çıkan bazı başlıklar ve tespitler şöyle:

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Finans zirvesinden 6 önemli mesaj! Yastık altındaki altın için yeni model geliyor | Norveç modeli banka için geri sayım başladı

PİYASA İSTİKRARI VURGUSU

Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilecek.