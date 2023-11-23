Emekliye ek ödeme müjdesi: 7.500 TL + 10.000 TL verilecek! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
SSK, Bağkur ve EYT'liye son dakika müjdesi! Promosyon miktarları değişti! Emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye ödemelerinin tamamlanmasıyla birlikte bankalar arasında promosyon yarışı başladı. 2023 Kasım ayı itibarıyla miktarlar güncellendi. Emeklilere özel sunulan banka promosyonları ise merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar, "En yüksek promosyon hangi bankada?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.11.2023
06:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
11:49
7.500 TL ve üzeri maaş alanlara ek ödeme müjdesi! Bankalar miktarlarını güncelledi. 2023 Kasım ayında da devam eden banka promosyonları, emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir sağlama fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, maaşlarını belirli bankalara taşıyan emekliler çeşitli avantajlar ve ekonomik destekler elde edebiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
- Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
- Vakıfbank: 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL, 3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL, 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL, 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır..
-Halkbank 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 3.500 TL altı 3.000 TL 3.500 - 7.499 TL 3.500 TL 7.500 - 9.999 TL 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri 5.000 TL.
-ING Bank 1 Ekim 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında bankamızdan ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesabına yatan emekli maaş müşterileri, 4.000 TL'ye varan Otomatik Fatura Talimatı ek nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. Emekli maaş müşterimiz olarak; Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz. %3,33'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir, İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemez, 10.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 500 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz..