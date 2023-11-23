23 Kasım 2023, Perşembe
Banka mevduat faizleri son dakika! TL'niz çifter çifter artacak! 200.000 TL'nin 46 günlük getirisi...
Mevduat faizi hesaplama ekranı! Kasım 2023 tarihinde Türkiye'deki birçok banka, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Nakit birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte bankaya yatırılan 200 bin liranın 46 günlük vadeli mevduat getirisi...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:58
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