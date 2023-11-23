Banka mevduat faizleri son dakika! TL’niz çifter çifter artacak! 200.000 TL’nin 46 günlük getirisi...

"En yüksek faiz veren bankalar listesi" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat faizleri, nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek oluyor. 200 bin TL'nin 46 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını hesapladık. İşte, 2023 Kasım güncel mevduat faiz oranları...