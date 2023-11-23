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Haberler Galeri Banka mevduat faizleri son dakika! TL'niz çifter çifter artacak! 200.000 TL'nin 46 günlük getirisi...

Banka mevduat faizleri son dakika! TL'niz çifter çifter artacak! 200.000 TL'nin 46 günlük getirisi...

Mevduat faizi hesaplama ekranı! Kasım 2023 tarihinde Türkiye'deki birçok banka, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Nakit birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için mevduat hesapları önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte bankaya yatırılan 200 bin liranın 46 günlük vadeli mevduat getirisi...

Giriş Tarihi: 23.11.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:58
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Banka mevduat faizleri son dakika! TL’niz çifter çifter artacak! 200.000 TL’nin 46 günlük getirisi...

"En yüksek faiz veren bankalar listesi" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mevduat faizleri, nakit birikimleri güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek oluyor. 200 bin TL'nin 46 günlük vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını hesapladık. İşte, 2023 Kasım güncel mevduat faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Banka mevduat faizleri son dakika! TL’niz çifter çifter artacak! 200.000 TL’nin 46 günlük getirisi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Bugün saat 14.00'te açıklanacak olan Kasım ayı faiz kararı, Türkiye'nin ve küresel piyasaların yakından takip ettiği bir gelişme haline geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararıyla ekonomik istikrarı ve enflasyonu dengeleme amacında önemli bir rol oynuyor.

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Banka mevduat faizleri son dakika! TL’niz çifter çifter artacak! 200.000 TL’nin 46 günlük getirisi...

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

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Banka mevduat faizleri son dakika! TL’niz çifter çifter artacak! 200.000 TL’nin 46 günlük getirisi...

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,8525'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,8560 seviyesinden işlem görüyor.

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Banka mevduat faizleri son dakika! TL’niz çifter çifter artacak! 200.000 TL’nin 46 günlük getirisi...

💸200.000 TL İÇİN 46 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLANDI!

Odeabank ON Plus

-Faiz Oranı: %45
-Net Kazanç: 10.775,34 TL
-Vade Sonu Tutar: 210.775,34 TL