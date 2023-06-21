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Haberler Galeri Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

"Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, evlilik kredisi kimlere verilir? İşte 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 15:44
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Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

Evlilik kredisi başvuru ekranı 2023! Yeni evleneceklere evlilik kredisi müjdesi veren başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası detaylar merak konusu oldu. Buna göre; 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek. Düğün sezonu gelip çatarken faizsiz evlilik kredisi şartları sorgulamaları hız kazandı.İşte evlilik kredisi hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

Başkan Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

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Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

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Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.