21 Haziran 2023, Çarşamba
Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...
"Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, evlilik kredisi kimlere verilir? İşte 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar listesi...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 15:44
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