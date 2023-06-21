Yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Evlilik kredisi veren bankalar...

Evlilik kredisi başvuru ekranı 2023! Yeni evleneceklere evlilik kredisi müjdesi veren başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası detaylar merak konusu oldu. Buna göre; 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi 48 ay vadeli ve faizsiz olarak verilecek. Düğün sezonu gelip çatarken faizsiz evlilik kredisi şartları sorgulamaları hız kazandı.İşte evlilik kredisi hakkında detaylar...