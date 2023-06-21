Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ile yeni maaşlar şekillenecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonucunda yeni ipucu geldi. Diğer yandan asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. Maaş zammının yanında seyyanen artış ve refah payı düzenlemelerinin de meydana gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca,"Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı!