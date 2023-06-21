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Haberler Galeri Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için geri sayım sürüyor. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı ile yeni maaşlar şekillenecek. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi sonucunda yeni ipucu geldi. Diğer yandan asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. Maaş zammının yanında seyyanen artış ve refah payı düzenlemelerinin de meydana gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca,"Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 12:59
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Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

Emekli ve memur Temmuz maaşları için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçları sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Asgari ücrette gerçekleşen yüzde 34'lük artış sonrasında maaşlar 11.402 TL oldu. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranında TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranı kritik önem taşıyor. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Yine bayramın hemen ardından ise Meclis emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeleri görüşecek.

En düşük maaşlar için yapılacak düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak. Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.

Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

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Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu.

Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

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Emekli yeni maaşları nakış nakış hesaplandı! Temmuz zammıyla maaş skalası değişti! 7.500, 8.000, 8.500 TL alana %34 hesabı! Seyyanen, intibak zammı...

7 bin 500-10 bin,

10 bin-15 bin,

15 bin-20 bin ve

20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.