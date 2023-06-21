Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için detayları merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için ipuçlarını paylaşmıştı. Bu düzenlemelerde bir tanesi de Bağ-Kur prim eşitlemesi için olması planlanıyor. Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Kadınların çocuk sayılarına göre emeklilik yaşının esnetilmesi de formüller arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!