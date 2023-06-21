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Haberler Galeri Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kapsam dışında kalanlar yeni emeklilik reformu için detayları merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için ipuçlarını paylaşmıştı. Bu düzenlemelerde bir tanesi de Bağ-Kur prim eşitlemesi için olması planlanıyor. Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek. Kadınların çocuk sayılarına göre emeklilik yaşının esnetilmesi de formüller arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:13
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Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

Emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni gelişmeleri merak ediyor. Emeklilik düzenlemesi için kısa sürede adımların atılması bekleniyor. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor. Hal böyle olunca emeklilik tarihinde bir esneme meydana gelmiş olacak. İşte, erken emeklilik düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

5 YIL ÖNE ÇEKECEK

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.

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Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.

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Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

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Erken emeklilikte tabela yeniden değişti! 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar son dakika geldi! SSK ve Bağ-Kur için...

Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.