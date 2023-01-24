Yeni Evim Projesi'nde vatandaşa büyük kolaylık! 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...
Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi komisyonunda görüşüldü. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı programla, 1.1 milyon liralık konuta ilk yıl 4.500 TL ödenecek. Hazine desteği 20 milyarı geçecek, konutlar ilk aşamada sabit ödemeli olacak.
Giriş Tarihi: 24.01.2023
07:32 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
08:24
Orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2.75 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak.
İşte ucuz kredili ve 15 yıl taksitli konut kampanyası kapsamında yeni evini alacak olan vatandaşlar ve proje ile ilgili dikkat çekenler...
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TARİHİ KREDİ ORANI
Programla vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak, ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak. 15 bin lira hane geliri, 1.1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0.69 faiz oranı varsayımında vatandaşlarımızın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira, ikinci yıl için 5 bin 400 lira, üçüncü yıl için 6 bin 500 lira düzeyinde olacak.
YETKİ BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Yeni Konut Finansmanı Programı kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için Hazine uygun finansman enstrümanlarıyla kaynak sağlayacak. Etki analizine göre, vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında, ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmeleri için Hazine tarafından geri ödeme koşuluyla ve yüklenici tarafından geri ödemesiz katkı sunulacak.
UCUZ KREDİLİ KONUTTA FİNANSMAN KRİTERLERİ
Düzenlemeyle program kapsamında faiz oranı, kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 0.79, 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0.99 faiz oranı, kâr payı ile finansman kullandırılması planlanıyor.
İLK YIL 2.75 MİLYAR
Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılması ve bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek ödeme planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanacak.