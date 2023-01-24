Yeni Evim Projesi’nde vatandaşa büyük kolaylık! 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim Projesi'nin altyapısını oluşturan yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin yasa teklifinin etki analizine göre 50 bin konut için Hazine katkısı bu yıl 2.75 milyar, 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacak.

İşte ucuz kredili ve 15 yıl taksitli konut kampanyası kapsamında yeni evini alacak olan vatandaşlar ve proje ile ilgili dikkat çekenler...