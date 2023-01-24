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Haberler Galeri Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

Memur ve memur emeklileri 2023 yılıyla birlikte gelen yüzde 30'luk zammın yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Ancak geri kalan zamlı maaş farkının hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi gibi pek çok meslek grubunu yakından ilgilendiren maaş farkları sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan geldi. İşte yüzde 30 zamlı maaş farkları ile ilgili son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:23
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Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 15 Ocak itibarıyla memurlar yüzde 30 zamlı maaşlarının belirli bir kısmını hesaplarında gördüler. Geri kalan maaş farkının ne zaman yatacağı ise öğrenilmeye çalışılıyor. Öte yandan SSK emeklileri yüzde 30 maaş zammının tamamını hesaplarında gördü. Bağ-kur emeklilerinin ise zamlı maaşları 25 Ocak itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak. Peki memur maaş farları ne zaman yatacak?

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Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

MEMUR ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emekli zam farkı ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada farkların birkaç günlük gecikmeyle hesaplara yatırılacağını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

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Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

''Kamu kurumlarında görev alan memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Ancak yeni yılda toplam zam oranı %30 olarak belirlenmişti. Kalan yüzde 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatırılacak.''

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Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

Emekli Sandığından aylık alan emeklilere ödemeler, her ayın 1 ile 5'i arasında gerçekleştiriliyor.

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Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

SSK emeklilerinin maaşları ise her ayın 17'si ile 26'sında arasında TC kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştiriliyor.