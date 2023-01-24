Memur MAAŞ FARKLARI yattı mı? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... %30 zam EMEKLİ SANDIĞI, SSK, BAĞ-KUR ne zaman yatacak? SON DURUM NE?

Memur ve memur emeklileri 2023 yılıyla birlikte gelen yüzde 30'luk zammın yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Ancak geri kalan zamlı maaş farkının hesaplara ne zaman geçeceği merak ediliyor. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi gibi pek çok meslek grubunu yakından ilgilendiren maaş farkları sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklama Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan geldi. İşte yüzde 30 zamlı maaş farkları ile ilgili son gelişmeler...